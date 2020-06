Corsera: “Inter, punti fondamentali. Conte salta come un grillo, D’Aversa annichilito in panchina”

Tre punti importantissimi per un’Inter assolutamente non brillante e deludente, che riesce comunque nel finale ad espugnare il Tardini di Parma. I gol di De Vrij e Bastoni danno una boccata d’aria a Conte, ma la prestazione deludente resta. E lo sottolinea il Corriere della Sera nella sua analisi: “Due gol in quattro minuti salvano l’Inter dal naufragio. Il Parma è bello e solido, ma si scioglie proprio alla fine. De Vrij pareggia di testa la rete di Gervinho e Bastoni, sempre di testa, confeziona il sorpasso. Il capolavoro di due difensori. Un autentico colpo di scena. D’Aversa sulla panchina emiliana è annichilito. Conte in tribuna salta come un grillo.

I cambi sono decisivi e consentono ai nerazzurri di respirare dopo una partita tutta in salita e da dimenticare. Tre punti fondamentali e insperati che non serviranno a dare l’assalto al primato della Juventus, lontana 8 punti, ma spediscono l’Atalanta a meno 4 dopo che i bergamaschi, vincendo a Udine, si erano portati a meno uno. Il terzo posto non è certo al sicuro. Gasperini ha vinto le ultime sei gare e in questo lasso di tempo ha recuperato 8 punti a Conte. L’allenatore nerazzurro cercava risposte, che ha trovato nel concitato finale. Solo l’orgoglio e la forza d’animo tengono in piedi l’Inter”.