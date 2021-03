CorSera – Serie A, tutti contro tutti: fondi e diritti tv, ecco le ultime

Una nuova assemblea da remoto nella giornata di oggi ha l'obiettivo di sciogliere i due delicatissimi nodi

Prevista una nuova infiammata assemblea di Serie A quest'oggi. I presidenti saranno chiamati a sciogliere in videoconferenza i due grandi nodi che si trascinano ormai da tempo. Il Corriere della Sera entra nel merito: "In un clima da tutti contro tutti i presidenti si ritroveranno, in videoconferenza, per esaminare i due grandi temi sul tavolo, i fondi (osteggiati da Juve, Lazio e Napoli) e i diritti tv. Rappresentanti del consorzio Cvc-Advent-Fsi interverranno per ribadire l’interesse a diventare soci di minoranza della media company. Un particolare non secondario visto che il 4 febbraio scorso il consorzio aveva posto l’aut aut alla Lega, la firma subito sul contratto preliminare o la rottura delle trattative".