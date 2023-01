CorSera – Skriniar, arriva il no alla proposta di rinnovo. L’Inter ne ha preso atto, ma…

Inter ancora alle prese col prolungamento del contratto del difensore che per ora non è del tutto convinto dalla proposta

L’Inter che ha appena vinto la Supercoppa italiana è sempre alle prese con la questione legata al prolungamento del contratto di Milan Skriniar. Lo slovacco è in scadenza a giugno ma per il momento ha comunicato al club nerazzurro (attraverso il suo rappresentante) che non è intenzionato a firmare la proposta di rinnovo.