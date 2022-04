CorSera – Tripletino per Inzaghi? Sarebbe capolavoro inatteso. E oggi con Mourinho…

"Il Tripletone contro il Tripletino". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla sfida tra Inter e Roma.

"Il Tripletone contro il Tripletino". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla sfida tra Inter e Roma. Un incrocio pericoloso ma speciale anche per Mourinho. "Sulla strada scudetto dell’Inter c’è lo Special One José Mourinho e la sua Roma, lanciatissima e senza sconfitte da 12 giornate. Simone Inzaghi l’ha gia battuto due volte, in modo netto, in questa stagione: 3-0 all’Olimpico e 2-0 in Coppa Italia a febbraio, quando Mou tornò per la prima volta a San Siro da ex contro i nerazzurri", spiega poi il quotidiano che chiosa così: "I trofei si pesano e si contano, fare il tris sarebbe un inatteso capolavoro. Non toglierebbe nulla a Mou, darebbe un’aurea diversa alla carriera di Inzaghi".