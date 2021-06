Corsi: “Contento per Spalletti. Inter-Empoli? I tifosi nerazzurri ci applaudirono”

Le parole del presidente dell'Empoli: "Sono contento della scelta Spalletti per Napoli. Sono orgoglioso del rapporto che ho con lui"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli: "Sono contento della scelta Spalletti per Napoli. Sono orgoglioso del rapporto che ho con lui e con il Napoli. So che è stato in incognito a guardare le nostre partite. Lasciammo la Serie A dopo una partita rocambolesca contro l'Inter proprio di Spalletti. Fu comunque uno sport per la nostra società, i tifosi dell'Inter ci applaudirono a fine gara".