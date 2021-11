Corsi: “Spalletti contro l’Inter? Non c’è tempo per i sentimenti. Meritava di restare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato di Spalletti che ritroverà sulla sua strada l'Inter a San Siro

«Sono incuriosito, anche se non si snatureranno. Non sono i tipi. Li accompagno sempre con il pensiero, sono partecipe delle loro vicende appena mi posso distrarre dalla nostra situazione. Per queste gare però non penso che abbiano tempo per i sentimenti. La loro professione li assorbe totalmente, in maniera maniacale, non si distraggono. Li vedo sempre molto concentrati: credo sia la loro forza».