Corso: “Eriksen ad oggi una delusione, ma migliorerà. E’ un 10, felice che l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, Mario Corso, leggenda della Grande Inter, ha parlato dei primi mesi in nerazzurro di Christian Eriksen.

Corso, cosa non ha funzionato?

“Ha giocato pochissimo, un motivo dovrà pur esserci… Personalmente, credo che il problema sia prettamente fisico: per un centrocampista, giocare in Italia non è mai facile. Eriksen ha qualità da vendere, ma ancora poca quantità. Allo stato attuale, va considerato una delusione, ma quando migliorerà in questo aspetto sarà determinante. Ne sono certo”.

È molto fiducioso.

“Assolutamente. A Londra ha fatto vedere cose non da giocatore normale: per quale motivo non dovrebbe proporle anche all’Inter?”.

In quale posizione può dare il 100%?

“Sono tutti bravi a parlare di ruolo, poi il campo è un’altra cosa. È un calciatore duttile, forse dietro le punte potrebbe essere veramente decisivo: ha una grandissima visione di gioco, personalità e non ha paura di provare il numero. Lo vedo bene come ‘10’”.