Inter-Napoli, il CorSport boccia Barella: “Certi atteggiamenti non sono giustificabili”

Grazie alla vittoria contro il Napoli, l’Inter si è rimpossessata del secondo posto anche se il verdetto sarà reso noto solamente al termine del match in programma sabato sera al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, dietro di un punto rispetto alla squadra di Conte. Il successo sul Napoli, grazie ai gol di D’Ambrosio e Lautaro, ha permesso ai nerazzurri di avvicinarsi a quota 80 punti al termine di una partita ben giocata dai nerazzurri che hanno mantenuto la propria porta inviolata.

PAGELLE INTER – Secondo il Corriere dello Sport, però, ci sono stati tre giocatori insufficienti. Si tratta di Candreva e Sanchez (entrambi 5,5) ma soprattutto Barella, per il quale il voto è 5 e giudizio pesante. “Le promesse vanno mantenute. Invece, sembra eclissarsi alle spalle degli altri, forse per difficoltà di carattere atletico. Dal caos non emerge praticamente mai, neanche per una idea che colpisca. E’ certi atteggiamenti non sono giustificabili”, il commento del quotidiano.