CdS – Zhang vuole restare all’Inter? E per fare cosa? Suning non riesce a tracciare la rotta”

"Nell’Inter si avverte l’assenza di una proprietà in grado di tracciare la rotta, prima ancora che di sostenerne il cammino con apporti di risorse adeguati. Dalle parole di Zhang non si intravede una strategia, un progetto, un’idea del club nei prossimi anni, se non le dichiarazioni di circostanza sulla volontà di restare al timone (non si sa per fare cosa), di perseguire successi “in campo e fuori” con richiami alla passione e allo spirito. Non si può neppure accusare l’attuale proprietà di non avere riversato denari nelle casse del club, certamente tanti ma spesi senza una visione che non fosse contingente, senza consolidare un progetto di crescita che all’Inter manca perché non c’è un respiro lungo".