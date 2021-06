Corsport: “Cagliari su Dimarco. Ma a Capozucca non è piaciuta la risposta Inter”

Il club sardo starebbe provando a prendere l'esterno mancino di proprietà dell'Inter: ma non è semplice

In casa Inter c'è il dubbio sul futuro di Federico Dimarco. Il terzino rientra dal prestito al Verona e sarà valutato da Simone Inzaghi, ma un'eventuale cessione garantirebbe al club una plusvalenza piena. E c'è chi, riporta il Corriere dello Sport, ha già tentato l'approccio: "Stefano Capozucca ha bussato alle porte dell'Inter per avere notizie di Dimarco, ma la risposta del club nerazzurro, che vorrebbe inserire l'esterno nella trattativa Nandez, non è piaciuta al DS rossoblù. La società sarda vuole tenere la questione del centrocampista uruguaiano slegata da tutte le altre ed è pronta a fare un'offerta economica a cifre ragionevoli, sempre che il club milanese non decida, dopo quello fatto al Verona, di girare Dimarco in prestito per rimandare ogni discorso al giugno prossimo".