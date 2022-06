Corsport: “Tra Dybala e l’Inter non c’è accordo: lo scoglio sono i soldi”

Questione di giorni, forse di ore, poi tra l'Inter e Dybala ci sarà un nuovo contatto: tra le parti per ora non c'è accordo, neppure di massima

Marco Astori

Può essere questa la settimana decisiva per chiudere l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter. Ma la situazione, secondo il Corriere dello Sport, non è così vicina alla risoluzione. Spiega infatti il quotidiano: "Una cosa è lampante: tra le parti per ora non c'è accordo, neppure di massima. E non è la mancata definizione dell'incentivo all'esodo di Sanchez (che prima o poi arriverà) a impedire la firma della Joya. Il problema non è neppure la durata del contratto (l'Inter ha proposto 3 anni, ma può salire tranquillamente a 4 come vorrebbe l'ex bianconero) o il numero di maglia (la 10, a meno che non sia clamorosamente ceduto, resterà a Martinez e Paulo indosserà la 21).

Lo scoglio vero è rappresentato dai soldi: Marotta ha offerto 5,5 milioni più bonus per arrivare al massimo a 6,5 o 7 (500.000 euro legati alle presenze, il resto legato alle vittorie); l'entourage di Dybala sa che Martinez (6,2 milioni) e Brozovic (6,5) guadagnano di più e si aspetta che l'ex bianconero sia trattato almeno come il Toro e Brozo a livello di parte fissa, con l'aggiunta poi di bonus per arrivare a 7,5 milioni. Colmare il divario non è impossibile, ma forse c'è pure... altro da chiarire. L'Inter è convinta di aver bisogno del talento di Dybala, quanto quest'ultimo ha necessità di un ambiente come la Pinetina per rilanciarsi (anche in chiave Mondiale: ora è una riserva...) complici le 34 partite saltate per infortuni al ginocchio o muscolari dal gennaio 2021 in poi.

Marotta è il primo estimatore del ragazzo di Laguna Larga ed è stato lui a portarlo alla Juventus. Adesso, però, ragiona non da "innamorato" della Joya, ma da ad dell'Inter e nota sia la grande opportunità di averlo a parametro zero (manca un'intesa pure sulle commissioni...) sia i rischi dell'affare. Non gli sfugge che c'è un motivo se Paulo finora ha avuto zero offerte da top club. Forse non le ha "sollecitate" abbastanza perché vuole restare in Italia, in un grande club come l'Inter, e in quest'ottica si aspetta un sacrificio. L'argentino, dal canto suo, pretende un sacrificio in più da Zhang. In questi giorni capiremo se le parti si andranno subito incontro e ci sarà la fumata bianca o se bisognerà aspettare un altro paio di settimane", si legge.