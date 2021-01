Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della vittoria nerazzurra contro i bianconeri. “Conte spegne la Juve. I nerazzurri a più sette su Pirlo. Per una notte le milanesi appaiate in testa. Dominio Inter: Vidal e Barella firmano il successo (2-0). Ora tocca al Milan. Partita senza storia: oltre ai due gol molte occasioni sciupate da Lautaro. Bianconeri sovrastati in ogni duello”.