Corsport: “Inter, numeri da scudetto: il confronto con la scorsa stagione”

Il primato in classifica stasera potrebbe appartenere di nuovo al Napoli, ma l'Inter ha già incastrato due rimonte che ne esaltano carattere e ferocia

"Seconda stella, questo è il cammino. I numeri dicono che l'Inter, a quota 19 scudetti, compreso quello cucito sul petto, non è prigioniera del proprio passato". Apre così il focus del Corriere dello Sport in merito al momento dell'Inter, ora in testa alla classifica insieme al Milan (aspettando il Napoli) e in un ottimo momento di forma. Si legge sul quotidiano: "L'Inter di Inzaghi ha fatto tredici punti, fin qui: tre in più di Conte l'anno scorso. Quando i nerazzurri conclusero con uno scudetto in carrozza, per un girone di ritorno da padroni assoluti. Di questi tempi, però, c'era da inseguire. Anche sui gol l'Inter non va per il sottile. Pochi sconti come certificano le due goleade casalinghe. Anche senza lo strapotere di Lukaku.