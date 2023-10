CorSport su Lukaku: “Il disprezzo verso il grande ex ha già avvampato gli animi dei tifosi”

"Qui le cose sono due: o la contestazione sonora lo stordirà, soprattutto emotivamente, frenandone gli slanci, oppure lo stimolerà al punto da moltiplicandone la ferocia realizzativa, come nei videogiochi in cui il calciatore accende il turbo con il fuoco sotto ai piedi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Inter-Roma con l'accoglienza che i tifosi nerazzurri riserveranno per Romelu Lukaku :

"Mancano ancora 16 giorni alla partita, l’Inter deve ancora giocare due volte tra campionato e Champions, ma nella Milano nerazzurra il disprezzo verso il grande ex ha già avvampato gli animi, almeno all’interno della tifoseria organizzata. Tralasciamo gli aggettivi poco gentili utilizzati dalla Curva Nord nel comunicato che preannuncia un’accoglienza ostile e concentriamoci sull’idea di sdegno quasi politico introdotta: all’ingresso del Meazza verranno distribuiti appunto 50.000 fischietti che serviranno ad assordare Lukaku ad ogni tocco di palla. Sperando che l’atteggiamento simultaneo di così tante persone non impedisca all’arbitro di far sentire il proprio, di fischietto, che sarebbe anche il più incisivo sulla validità del gioco, resta da comprendere se lo sgradito voltafaccia di un calciatore possa addirittura provocare un effetto distruttivo. Esiste un’ampia letteratura di campioni che si esaltano davanti al muro umano di ostilità, invece che crollare sotto i colpi della disapprovazione. Molti psicologi sostengono che anzi, verso personaggi egocentrici o comunque abituati alla vetrina, l’indifferenza sia la migliore strategia per sfruttarne le debolezze. Ma per chi ama l’Inter dev’essere un rischio calcolato", prosegue poi il quotidiano.