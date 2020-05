CorSport – Ripresa Serie A, spunta un’ipotesi “super pessimistica” per il calendario

Nella giornata di ieri è arrivato l’ok del Governo per la ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A, un primo passo per verso quella ripartenza che però ad oggi sembra ancora lontana. Il Corriere dello Sport spiega come i club si fossero già mossi in anticipo: “Non a caso quasi tutti i club della massima serie si sono fatti trovare pronti. Alcune accortezze saranno però necessarie ovunque. La prima: le società sottoporranno i loro tesserati a visite preventive; la seconda: le sedute saranno facoltative perché a termine di legge bisogna proteggersi da eventuali responsabilità penali e civili; la terza: saranno utilizzabili solo i campi, non le altre strutture del centro tecnico (docce, ristorante)”, spiega il quotidiano che esclude ovviamente i ritiri e gli allenamenti di gruppo, permessi dal 18 maggio a meno di nuove disposizioni del Governo.

NUOVI CALENDARI – Il quotidiano, poi, riporta gli aggiornamenti in merito alle ipotesi sul calendario, una delle quali è ‘super pessimistica’ visto che fissa la partenza al 27 giugno con partite ogni 3 giorni e con partite tutti i giorni della settimana. Tale ipotesi preclude la possibilità di chiudere la Coppa Italia ma rappresenta un tour de Force per chiudere la stagione, come FIGC e Lega vogliono.