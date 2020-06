Anche il Corriere dello Sport in prima pagina parla della notizia che ha cambiato la prospettiva degli interisti in queste ore, dopo un pari col Sassuolo difficile da digerire. “Inter, colpo Hakimi: un treno per Conte. Marotta è ad un passo”, è il titolo scelto per raccontare un’operazione in dirittura d’arrivo.