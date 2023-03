Corvino: “Conte sui generis e risorsa straordinaria. Spero di rivederlo in Serie A”

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato alla Palermo Football Conference dopo avere ritirato il premio come miglior direttore sportivo. Queste le sue parole a margine dell’evento anche su Antonio Conte: “È un leccese come me, chi ha letto il suo libro mi cita per essere stato il primo dirigente a volerlo tesserare e l'ultimo a proporgli il contratto dopo la Juventus. Ho un legame stretto per vari motivi. Antonio è un allenatore sui generis, lo apprezzi perché è una risorsa straordinaria del nostro calcio, da calciatore prima e da allenatore ora, sia nei club che in Nazionale. È straordinario, ci mette tutto per arrivare ai risultati. Il mio augurio è quello di vederlo nel nostro campionato, a volte non succede e lo segui da lontano".