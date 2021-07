Mercato, ecco cosa serve all’Inter per poter provare a prendere Raspadori

Il centravanti classe 2000 resta il primo obiettivo per l'attacco nerazzurro

La posizione di Lautaro Martinez resta per molti in bilico, ma Beppe Marotta è stato chiaro: l'Inter vuole trattenere il suo numero 10 e prolungare il suo contratto. Resta comunque un nome futuribile sulla lista del club nerazzurro per rinforzare l'attacco, come riporta Il Giorno: "Rimane accesa la speranza di poter arrivare a Raspadori ma in questo momento la società deve pensare prima alle cessioni, per avere il tesoretto e arrivare all'attaccante giudicato però ieri incedibile del Sassuolo (valutato non meno di 30 milioni)".