Cosmi: “Inter, c’è sinergia tra Conte e la squadra e si vede. Tutti sanno che…”

Le parole dell'allenatore rossoblù dopo aver affrontato i nerazzurri allo Scida

«Il Crotone ha dei valori, ma sono dei valori utopici per una squadra da salvarsi e non c'è il pubblico. Oltre il pubblico credo che inevitabilmente abbia inciso la situazione di dover giocare un calcio che ha interpreti non dico impossibili per il mio calcio ma distanti. Ci sono degli errori che non possono essere commessi da chi deve salvarsi. Qualcuno è contento di aver perso solo due a zero, ma io sono arrabbiato di aver perso anche contro l'Inter, anche se l'Inter è lanciata per lo scudetto. Una mentalità differente. Ci sono giocatori che hanno dei valori e giocatori che sono distanti da questa categoria». Sono le parole di Serse Cosmi dopo la sconfitta per due a zero contro l'Inter.