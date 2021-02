Cosmi: “Inter, Conte allenatore intelligente. Una novità rispetto all’andata col Milan”

Le considerazioni del tecnico a proposito del differente atteggiamento in campo dei nerazzurri rispetto ad un girone fa

Ne è passata di acqua sotto i ponti rispetto al derby d'andata, perso dall'Inter contro il Milan. I nerazzurri sono ora primi in classifica, forti anche di un nuovo atteggiamento che in campo offre maggiori garanzie. Ne ha parlato il noto allenatore Serse Cosmi negli studi di Sky Sport: "Gli allenatori devono sapersi correggere, fa parte del mestiere. Ognuno ha suoi concetti e con quelli cerca di andare avanti, ma le persone intelligenti apportano modifiche in base alle caratteristiche dei propri calciatori come nel caso di Conte che ha abbassato la squadra rispetto all'inizio di stagione. Non ho mai sopportato l'integralismo, è sbagliato nascere e morire con gli stessi concetti. Conte sicuramente farà riferimento agli errori fatti nella partita d'andata col Milan".