Cosmi: “Inter ben allenata da Conte. I giocatori lo riconoscono come leader”

Il tecnico del Crotone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter di domani sera

"La vittoria di Parma ha ridato un po' di serenità. Ora abbiamo potuto preparare una partita impossibile con maggiore tranquillità e serenità. Per il mio futuro non credo a nulla a livello numerico, dal primo giorno ho detto che cerco di dare il massimo per chiudere un campionato difficile. Mi è capitato anche un 4-1 con l'Inter prima in classifica con il Perugia o col Siena. Ma sono situazione diverse. Queste sono le settimane più semplici, se un calciatore non ha le motivazioni per affrontare una grandissima squadra allenata a mio avviso benissimo crolla tutto allora. Vedo tante novità che le squadre apportano contro l'Inter, ma vedo anche consuetudini che l'Inter vince. Mi piace ottenere risultati anche con squadre con sui sembra impossibile. Se l'Inter ha tenuto un atteggiamento molto intelligente sia col Verona che col Sassuolo in casa, non so quali novità potrei apportare. Tutti disponibili tranne Di Carmine.