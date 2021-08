Cosmi: “Dzeko se sta bene fisicamente sa il fatto suo. Correa mi piace, ma…”

Il tecnico commenta la scelta del club nerazzurro di puntare sull'ex Roma

Intervistato da Interdipendenza, Serse Cosmi commenta la scelta dell'Inter di portare a Milano Edin Dzeko . "Alla Roma negli ultimi due anni ha reso al di sotto delle sue possibilità, il vero Edin è un’altra cosa. Se sta bene fisicamente sa il fatto suo, ma è chiaro che Dzeko è stato preso perché giocatore d’esperienza, che può far comodo, ma sostituire Lukaku è un’altra cosa".

Al club nerazzurro serve un'altra punta e i nomi sono sempre quelli di Zapata, Correa e Insigne. Cosmi non ha dubbi su chi puntare: "Sono giocatori diversi. Se prendi Insigne non devi considerarlo un attaccante classico, ha sempre fatto l’esterno e raramente la seconda punta, dovresti cambiare qualcosa a livello di gioco. Correa mi piace, ma se viene per sostituire Lukaku… Di certo l’unico che gli somiglia, anche se lontanamente, èproprio Zapata".