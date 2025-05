Cosmi: “Inter? Lavoro Inzaghi incredibile. Tutto ciò che diciamo ora…”

Serse Cosmi è uno degli ospiti presenti alla decima edizione del premio 'Renato Cesarini', in corso di svolgimento in queste ore a Civitanova Marche (Macerata). Tanti i temi trattati dall'allenatore, a partire dal titolo del Napoli: "Lo scudetto del Napoli non se l'aspettava nessuno, direi l'1% delle persone… Questo ha un significato ancora maggiore, il fatto che non fosse pronosticato. Si diceva ad inizio anno del vantaggio di non giocare le coppe, ma onestamente non avrei mai pensato allo scudetto. E devo essere altrettanto sincero nel dire che dopo qualche mese ho intuito che per il Napoli sarebbe stato un campionato di vertice.