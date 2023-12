Cosmi: “Convinto che la Lazio farà una grande partita contro l’Inter. I nerazzurri quanti…”

Intervenuto nel corso del programma “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, Serse Cosmi analizza il momento dell'Inter . "Sono straconvinto che, già contro l’Inter, la Lazio farà una grande partita. E inizierà a recuperare posizioni. Poi bisogna vedere se basterà per tornare di nuovo in corsa per un posto in Champions League o se è già troppo tardi…".

"L’Inter è prima in classifica ma quanti calciatori ha perso da qui all’inizio del campionato? Pochi. Sì, è fuori Benjamin Pavard ma ha due titolari in panchina. Per il Milan non è stato così. Queste sono situazioni che influiscono e determinano. E lo stesso vale per la Roma".