Cosmi: “Messias fra i più forti che ho avuto, così come Milito e Materazzi”

L'ex tecnico del Crotone elogia il fantasista brasiliano, l'uomo del momento in casa Milan con i suoi 3 gol

L'uomo del momento in casa Milan è Junior Messias: il fantasista brasiliano, prelevato in estate dal Crotone, è andato a segno 3 volte nelle ultime 2 gare, risultando decisivo. Serse Cosmi, suo ex allenatore, lo ha elogiato nel corso di un'intervista concessa a Il Giornale:

"Non ho bisogno di prendermi delle rivincite verso chi sorrideva. Sono in questo mondo da oltre 30 anni e ne ho allenati tanti di giocatori bravi: Junior è tra i più forti che ho avuto con Milito, Di Natale, Muriel, Cuadrado e Materazzi. Messias lo accomunavo a loro per doti tecniche e valori morali: per questo non ho mai avuto dubbi sul fatto che esplodesse pure a Milano".