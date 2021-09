Cosmi: “Mourinho? La Roma deve credere allo scudetto, preoccuperebbe il contrario”

Le parole del tecnico: "Non pensare di poter vincere lo scudetto con una squadra così importante è una follia"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Serse Cosmi, allenatore, ha parlato così di Jose Mourinho e dell'inizio di stagione della Roma: "Io forse eccessivamente dico che non avevo dubbi. Lui capisce subito in che situazione si trova. L'unico problema che non ha avuto è stato proprio quello di calarsi subito nel contento della squadra dove si trova. Se fai questo mestiere lo devi capire in che contesto ti trovi. Questa è una sua capacità. È il numero uno in questo. Sento dire che però è solo bravo a comunicare però è anche un grande allenatore".