Cosmi: “Napoli, pagate le assenze: solo l’Inter ha dato l’idea di essere superiore”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Crotone, Serse Cosmi, ai microfoni di Radio Marte sul Napoli e il confronto con l'Inter

Serse Cosmi , allenatore del Crotone , è intervenuto in collegamento sulle frequenze di Radio Marte per presentare la sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso , in programma sabato prossimo.

"Senza le tante assenze avute il Napoli avrebbe potuto fare un campionato migliore. Non so se per lo scudetto, visto che l'Inter fino ad oggi mi ha dato l'idea di essere superiore, di avere qualcosa in più anche del miglior Napoli. Ma è probabile che mi smentiscano".