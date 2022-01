Cossu: “Barella? Si vedeva che aveva potenziale notevole. Sapeva il fatto suo. Sta…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Week, l'ex giocatore elogia il centrocampista nerazzurro

Copertina di Sport Week dedicata a Nicolò Barella. Tra i tanti giocatori intervenuti per parlare del giocatore dell'Inter, c'è anche Andrea Cossu. "Non aveva nessun timore reverenziale verso gli anziani del gruppo. Rispetto sì, timore no. Sapeva il fatto suo. Si vedeva subito che aveva un potenziale notevole". Cossu è sardo come Barella e tra di loro si instaurò subito un solido legame: “Ci capiamo con uno sguardo. Ora andiamo insieme in vacanza con le nostre famiglie. Sta migliorando nella gestione della palla, sta diventando bravissimo nella rifinitura".