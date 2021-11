Costa: “Capienza stadi aumentata per tornare alla normalità. Ma rispettiamo le regole”

Le parole del sottosegretario alla Salute: "Siamo in un momento delicato e non possiamo permetterci di abbassare la guardia"

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha voluto mandare un messaggio alla popolazione in merito all'aumento della capienza negli stadi: "Siamo in un momento delicato e non possiamo permetterci di abbassare la guardia, rivolgo un appello a rispettare le regole anche allo stadio. Abbiamo aumentato la capienza per dare un'opportunità e un segnale di ritorno alla normalità al Paese. Questo però non significa non rispettare le regole, siamo un periodo stagionale delicato dove diminuiscono le temperature e ci sono condizioni più favorevoli alla diffusione del virus e quindi a maggior ragione dobbiamo rispettare le regole".