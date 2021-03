Costacurta: “Quale attaccante mi farebbe più paura oggi? Lukaku: ecco perché”

Intervenuto a Sky Sport, Costacurta ha risposto alla domanda di un piccolo fan: "Se giocassi oggi, quale attaccante ti farebbe più paura?"

"Se oggi scendessi in campo avrei paura di Lukaku, per caratteristiche sicuramente. Oltre ad essere molto fisico è anche molto veloce, lo affronti in area e ti sposta ma è anche difficile da anticipare, è il più pericoloso sicuramente. Ibra? Sai che puoi avere poco spazio da dover coprire e tanto alle spalle, se va via in velocità puoi recuperarlo in velocità mentre Lukaku è più difficile".