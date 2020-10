Inter, Costacurta: “Barella? L’energia che mette è incredibile. Gli manca solo una cosa”

Al termine di Genoa-Inter, dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta ha commentato l’impatto positivo avuto da Nicolò Barella sulla partita. Questo il commento dell’ex giocatore: “A me piace perché lui quando arriva con la palla, io trovo che sia quasi sensazionale. Credo che abbia dei limiti nell’entrare in area senza palla, Conte invece era bravissimo in questo. Non ha il tempo di inserimento senza palla. Poi l’energia che mette è veramente incredibile, secondo me manca l’inserimento senza palla“.

(Sky Sport)