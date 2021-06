Costacurta: “Bastoni miglior italiano dell’ultima Serie A. Stasera mi aspetto…”

Alessandro Bastoni e Federico Chiesa saranno tra gli osservati speciali di Alessandro Costacurta, che ha presentato così Italia-Galles

"Mi sembra che ci siano armonia e serenità, che poi si trasformano in coraggio e determinazione in campo. Chi gioca riesce a esprimere il meglio di sé. Problemi non ce ne sono stati, e questo favorisce l'inserimento dei nuovi. Otto cambi sono tanti. Non riesco a capire i calcoli da fare. Mancini ha fatto la scelta migliore, bisogna andare avanti nella miglior condizione possibile. Mi aspetto tanto da Chiesa e Belotti, nonostante ci sia anche Bastoni, il miglior italiano del nostro campionato".