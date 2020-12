Alessanddro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha ribadito quanto detto la scorsa settimana su Romelu Lukaku, considerato migliore di Karim Benzema:

“Ho ricevuto tanti di quei “vaffa” nell’ultima partita perchè ho detto che, dovessi scegliere tra Lukaku e Benzema, avrei preso Lukaku. Ancora adesso sono convinto che, in questo momento, non per la storia, Lukaku sia meglio. Certo che Benzema è un giocatore che non smette di sorprendere, è bravissimo“.