Presente al Club di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato del possibile biscotto tra Real e Borussia Mönchengladbach. Un pareggio tra le due squadre eliminerebbe l’Inter anche in caso di successo sullo Shakhtar: “Il biscotto tra Real e Borussia? In partenza no. Ma se all’80’ stanno pareggiando e l’Inter sta vincendo ci sta che facciano dei ragionamenti”

(Sky Sport)