Costacurta: “Juventus in corsa per lo scudetto? E’ colpa solo di quelle davanti”

Alessandro Costacurta è convinto che la Juve sia, per colpa dei tanti punti persi da Milan, Inter e Napoli, ancora in lotta per lo scudetto

Marco Macca

Negli studi di Sky Sport prima di Milan-Empoli, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, è convinto che la Juventus sia, per colpa dei tanti punti persi da Milan, Inter e Napoli, ancora pienamente in lotta per lo scudetto:

"La Juventus ha preso un giocatore, Vlahovic, che ha spostato gli equilibri e l'atteggiamento della squadra. Credo che sia colpa di quelle davanti e solo colpa loro se ora la Juventus è tornata a pensare allo scudetto".

(Fonte: Sky Sport)