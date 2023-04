Condò: “Inter già con in testa il Milan? Sui nerazzurri non ho dubbi”. Costacurta: “Meglio Lukaku”

A Skysport si è parlato di Inter già ieri sera nell'attesa della partita di stasera contro il Benfica. Da ieri sera si conosce la prima semifinalista ed è il Milan che ha superato il Napoli nel doppio scontro dei quarti, tutto italiano. «Se l'Inter ha il rischio di essere già con la testa al Milan? Credo che la formazione nerazzurra sarà concentratissima e non ho dubbi su questo. E poi diciamocelo chiaro durante la stagione in questo momento il bilancio è a favore del Milan nei derby e quindi arrivi in semifinale c'è da giocare perché si ha una finestra sulla finale».

Con il giornalista in studio c'era anche Costacurta. L'ex difensore del Milan ha parlato dell'attacco nerazzurro e delle possibili scelte di Inzaghi: «Non sono in forma nessuno dei due, ma in questo momento tra lui e Lautaro forse è meglio Lukaku. Non che mi stia entusiasmando il belga ma tra i due mi sembra stia meglio Romelu».