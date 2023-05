Costacurta: “Confronto Milan-tifosi? Sembrava invito a restare uniti. L’Inter…”

Negli studi di DAZN, prima della sfida tra Inter e Sassuolo, Billy Costacurta ha commentato in chiave euroderby sia la sconfitta dei rossoneri che le attese per la gare dei nerazzurri contro gli uomini di Dionisi.

«Confronto tifosi-Milan dopo il ko con lo Spezia? Pioli sembrava confermare le parole sentite, sembrava un invito a restare uniti insomma, un “siamo sempre con voi”. C’è stata una richiesta di andare lì, dei tifosi, per chiarirsi, non ho visto tensione», ha sottolineato sull'episodio che si è visto alla fine della gara tra i ragazzi di Pioli e lo Spezia con i giocatori schierati per ascoltare i tifosi a bordo campo.