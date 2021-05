Costacurta: “Conte chiederà garanzie all’Inter, se ne discuterà. La Juve…”

Le parole dell'ex difensore rossonero prima della sfida di Torino

«Conte cosa chiederà? Ha bisogno di garanzie. Per ora quello che si sa è che non ci sono per ripensare a questa squadra. Credo ci sarà- il tempo di pensarci e se ne sta discutendo. Ma credo che in generale si discuta anche da altre parti. I campioni in genere sono a programmare ma ci sono pochi risposte. Il problema della pandemia sposta le discussioni. Credo che prima di questa fase finale ne discuteranno, prima dell'Europeo». Billy Costacurta ha parlato dell'allenatore nerazzurro e delle indiscrezioni sulla questione societaria prima della gara dell'Inter con la Juventus e poi si è soffermato proprio sui bianconeri.