Costacurta: “Derby? Arriva meglio l’Inter. Schiaffoni presi non fanno bene al Milan”

Le parole dell'ex difensore rossonero negli studi di Sky Sport a proposito della stracittadina di domenica sera

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del momento delle due milanesi a pochi giorni dalla stracittadina di domenica sera. Queste le sue considerazioni negli studi di Sky Sport dopo i risultati di Champions League di ieri: "Al derby l’Inter arriva sicuramente molto meglio. Gli schiaffoni presi dal Milan in Champions non credo facciano così bene, potrebbero anche dar fastidio e non permettere ai giocatori di esprimersi al meglio".