Costacurta: “Dybala aveva bisogno proprio della Roma. Ora avrà voglia di…”

A Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così dell’arrivo di Paulo Dybala alla Roma: “Credo che in questo momento Dybala avesse bisogno proprio della Roma. Atleticamente arriva da un periodo non tanto buono, ora avrà voglia di prendersi la squadra sulle spalle. Mourinho ora si può divertire, è una sfida stimolante per tutti. Lavorare con Mou dicono tutti sia bellissimo, coinvolge i giocatori, è un mio grandissimo rammarico”.