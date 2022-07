Costacurta: “Icardi? Gli serve una squadra per rilanciarsi. Secondo me…”

Questo il pensiero espresso da Billy Costacurta, ex calciatore, in merito al momento di Mauro Icardi

"Icardi ha bisogno di una squadra per essere rilanciato: il suo è un ruolo che in Europa manca, secondo me pensa di poter partire da una squadra un po' più prestigiosa". Questo il pensiero espresso da Billy Costacurta, ex calciatore, in merito al momento di Mauro Icardi e alle voci che lo vorrebbero di ritorno in Italia, precisamente al Monza.