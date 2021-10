Costacurta: “Inter-Juve? Vedo i nerazzurri avanti per una serie di motivi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato così di Inter-Juventus in programma domenica

"Io vedo leggermente avanti l'Inter per una serie di motivi, per un progetto avanti da più tempo. Ok che l'allenatore è cambiato ma Inzaghi porta avanti un progetto tecnico già visto anche se è molto in fiducia la Juve, ha giocatori che possono risolvere le partite, bisogna sempre diffidare da queste squadre. Ma preferisco l'Inter".