Costacurta: “Inter? Bella sfida per Inzaghi: farò il tifo per lui, può diventare…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Costacurta ha parlato dello stato di salute dell'Inter alla vigilia del campionato

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista Sky, ha stilato la sua griglia di partenza della Serie A, parlando poi dello stato di salute dell'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia del campionato:

«Vedo cinque squadre in lotta per i primi quattro posti. Le milanesi, la Juve, il Napoli e l’Atalanta».

«Certo, considerando pure la perdita di Hakimi, il terzo elemento simbolo dello scudetto nerazzurro. Per Simone Inzaghi, che adoro come persona, sarà una bella sfida: può diventare un grande tecnico, farò il tifo anche per lui».