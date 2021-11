Costacurta: “Inter, dopo la Lazio è successo qualcosa. Brozo? Gran gol per…”

Il pensiero dell'ex calciatore sui nerazzurri dopo la vittoria in Champions League con lo Sheriff Tiraspol

Alessandro Costacurta ha parlato negli studi di Sky Sport della vittoria dell'Inter contro lo Sheriff a pochi giorni dal derby col Milan. Queste le sue considerazioni: "Possono far gol in tante situazioni. Quello di Brozovic, per una serie di furbizie e coincidenze, trovo sia un gran gol. Questa squadra, dopo la Lazio, è maturata. Credo sia successo qualcosa".