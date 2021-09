Costacurta: “Inter favorita per lo scudetto. In Europa ho qualche dubbio in più”

Prima della sfida contro lo Shakhtar l'ex difensore ha detto la sua sul momento dei nerazzurri

Penso che abbiano perso i tre personaggi più importanti della scorsa stagione: Hakimi, Lukaku e Conte. Quando perdi tre personaggi così il dubbio ti viene. In realtà, Ausilio e Marotta hanno fatto colpi perfetti, sono stati bravissimi, hanno rimodulato la squadra. La do per favorita per lo scudetto. In Europa ho qualche dubbio in più.