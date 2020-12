Costacurta: “Inter, quel primo tempo col Real ha segnato tutti. Poi però…”

Alessandro Costacurta ha risposto alla domanda su che cosa voglia dire per l’Inter giocare da grande squadra. Queste le parole dell’ex difensore negli studi di Skysport: «Giocare come ha fatto nelle ultime tre gare. Credo che il primo tempo di Inter-Real abbia segnato giocatori e allenatore e che da lì siano diventati una squadra. Non solo per i risultati che sono arrivati ma per le prestazioni contro il Borussia per esempio. Veramente incredibile. Penso che l’Inter sia sulla strada giusta».

(Fonte: Skysport)