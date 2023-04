Costacurta: “Monza meglio dell’Inter nella ripresa. Problema dei nerazzurri è…”

L’Inter perde in casa contro il Monza, decide un gol dell’ex Luca Caldirola per lo 0-1 finale . Dopo il pari di Salerno, che era arrivato dopo tre sconfitte consecutive in Serie A, i nerazzurri cadono a San Siro contro la squadra di Raffaele Palladino. Sono 4 ko nelle ultime 5 di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco le parole a Sky Sport di Alessandro Costacurta sul match:

“Nel primo tempo l’Inter l’ha affrontata bene, ma ha qualche problema nelle conclusioni. Nel secondo tempo ha giocato meglio il Monza per me invece. Sta diventando un problema ora, la fase offensiva soprattutto in campionato. Sta succedendo all’Inter e anche al Milan, i rossoneri hanno vinto col Napoli, lo accusiamo di pensare un po’ troppo alla Champions. Per me si tratta di un problema di motivazioni”, le sue parole.