Costacurta: “Il Liverpool ha punti deboli, l’Inter non parte così battuta”

Intervenuto a Sky Sport, Billy Costacurta ha detto la sua su Inter-Liverpool , non evidenziando un gap così grande tra le due squadre:

"L'Inter non parte così battuta, chi ha avuto la fortuna di guardare il Liverpool recentemente sa che un minimo di speranza c'è. Il Liverpool ha punti deboli, l'Inter non parte così battuta. Ha qualche punto debole il Liverpool, l'Inter ha le armi per colpire. Poi certo, guardi le due panchine e il livello c'è e pesa".