Costacurta: “A me le prime due dell’Inter sono piaciute. I valori usciranno”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così in vista dell'impegno di stasera dell'Inter contro lo Sheriff: "A me sono piaciute le due partite che l'Inter ha fatto: non sono state entusiasmanti, ma la prima ora col Real Madrid mi è piaciuta molto. Le conclusioni sono state l'unico difetto della serata. Con lo Shakhtar, io so cosa vuol dire giocare con queste squadre esperte e talentuose: io credo possa continuare, a me piace che l'Inter sia spregiudicata, col Real lo è stata. Alla fine i valori del girone usciranno, lo Sheriff è stata una versa sorpresa: il Real è costante nel concedere la prima in casa agli avversari, sono stati sorpresi e ora verranno fuori. Ma le due vittorie dello Sheriff danno veramente possibilità a tutte, anche all'Inter".