Champions, Costacurta: “Inter organizzata. Tra andata e ritorno ha meritato. Speravo…”

"Ho visto un'Inter organizzata. Speravo in qualche ripartenza migliore, lì sono stati un po' passivi. Però fino a 6-7 minuti non avevano corso grandi rischi. Noi dobbiamo certe volte guardare il risultato e basta e non aggrapparsi ad altre cose. Sono stati bravi in un campo difficilissimo, tra andata e ritorno credo che abbiano meritato".